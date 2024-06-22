Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Üyeleri Yaza merhaba partisinde bir araya geldi. Kemalpaşa’da yer alan Nif Bağları’nın güzel atmosferinde buluşan KESİAD üyeleri, iş ortamı dışında Aileleri ile birlikte yeni anılar biriktirdikleri güzel bir akşam geçirdiler. Geceden sağlanan gelir ise SMA’lı bir çocuğun tedavisi için bağışlandı.

Sommelier Erkan Altuner’in de sunum yaparak dünyada ve Türkiye’de bağcılık ve şarapçlığın tarihini anlattığı gecede, KESİAD üyesi iş insanları şarap tadımı da yaptılar.

Üyelerini farklı bir ortamda bir araya getirerek, birbirlerini yakından tanımalarını ve hoş vakit geçirmelerini amaçladıklarını dile getiren KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, Nif Bağları’nın güzelliğini bugün hep birlikte yaşadıklarını söyledi. KESİAD’ın gerçekleştirdiği etkinliklerle üyelerinin her alanda ufuklarını açarak, daha iyi noktalara taşınmasını amaçladığını belirten Işıklı, “KESİAD olarak bu yılda bir çok etkinliğe imza attık. Perşembe Kahvaltıları’nda iş insanlarını birbirleri ile buluşturduk. Farklı konularda bilgilendirmeler yaptık. Yaza hızlı bir giriş yaptığımız bugün de Yaza Merhaba etkinliği ile buluştuk. Tüm üyelerimize Aileleri ile birlikte güzel bir yaz geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.