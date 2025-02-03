Ege Denizi’nde 3 Şubat 2025 tarihinde saat 13.36’da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü 36.75889 Kuzey enlemi ve 25.72306 Doğu boylamında yer alırken, sarsıntının 7 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Deprem, çevre illerde de hafif şekilde hissedilirken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, depremin ardından olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Deprem uzmanları, bölgenin aktif fay hatları üzerinde yer aldığını hatırlatarak, benzer büyüklükteki depremlerin olağan olduğunu belirtti. Gelişmeler takip ediliyor.