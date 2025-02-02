AFAD’ın verilerine göre Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 2 Şubat 2025 saat 18.08'de kaydedildi.

Depremin detayları

Büyüklük: 3.6 (Ml)

Merkez üssü: Ege Denizi

Tarih: 2 Şubat 2025

Saat: 18:08 TSİ

Derinlik: 7 km

Koordinatlar: 36.57389 N - 25.41694 E

Yetkililerden açıklama geldi mi?

Depremle ilgili olumsuz bir ihbar yapılmadığı belirtilirken, herhangi bir hasar veya yaralanma bilgisi bulunmuyor. Yetkililer, vatandaşların sarsıntıya karşı dikkatli olması ve resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

Ege Denizi, aktif fay hatları üzerinde yer aldığından sık sık depremler yaşanıyor. Uzmanlar, bölgedeki depremlerin genellikle küçük ve orta şiddette olduğunu ancak daha büyük sarsıntılara neden olabilecek hareketlilikler için gözlemlerin sürdüğünü belirtiyor.

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde son 24 saatte 30’dan fazla deprem meydana geldi. En büyüğü 4.8 olan sarsıntılar, bölgedeki hareketliliğin arttığını gösteriyor.

Son 24 saatte yaşanan depremler

Saat 10:22 – 4.7 büyüklüğünde deprem

Saat 15:55 – 4.8 büyüklüğünde deprem

Toplamda 30'dan fazla sarsıntı

Büyüklükler 1.3 ile 4.8 arasında değişti

Özellikle 4 ile 4.8 arasında toplam sekiz deprem kaydedildi. Depremlerin çoğu Yunanistan’ın Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda yoğunlaştı.

Naci Görür’den kritik uyarı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgede sıklaşan depremlere dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ege kıyılarımızda, Santorini Adası’nın kuzeydoğusuna yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum."

Ege Denizi'nde meydana gelen bu depremlerin büyük bir kırılmanın habercisi olup olmadığı ise uzmanlar tarafından takip ediliyor. Yetkililer, bölgedeki vatandaşların AFAD’ın duyurularını takip etmesi ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.