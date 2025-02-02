Justin Bieber, Tarzıyla Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber, son zamanlarda tarzıyla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, bu sefer giydiği düşük bel pantolonla sosyal medyada adından söz ettirdi. Yürümekte zorlandığı anlar, hayranları ve takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle yerlerde sarkan pantolonu ile zor anlar yaşayan Bieber, sosyal medya kullanıcılarının espri konusu oldu.

Yorgun ve zayıf görüntüsü dikkat çekti

Bieber’ın bu defaki görüntüsü, bazı takipçileri tarafından yorgun ve zayıf olarak değerlendirildi. Ancak şarkıcı, zorlansa da yürümeye devam etti ve bu anlar objektiflere yansıdı.

Ayrılık iddialarına yanıt verdi

Justin Bieber, eşi Hailey Bieber ile arasındaki gerginliğe dair çıkan söylentilere de açıklık getirdi. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Hailey’i takipten çıkmasının ardından, boşanacakları yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak Bieber, hesabının çalındığını ve takipten çıkma işleminin kendisinin değil, hesabına erişen başka bir kişinin yaptığına dair bir açıklama yapmıştı.