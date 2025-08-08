Ege ve Akdeniz kıyılarında istilacı deniz canlılarının sayısı giderek artıyor. Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ulaş, son dönemde özellikle “Diadema setosum” olarak bilinen uzun dikenli deniz kestanesinin hızla yayılım gösterdiğini söyledi.

Küresel ısınma nedeniyle deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesinin, Kızıldeniz göçmeni türlerin Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz’e girişini kolaylaştırdığını belirten Prof. Dr. Ulaş, bu canlıların doğal ekosistemdeki dengeyi bozduğunu vurguladı. “Yerel balık türleri için önemli yaşam alanlarını kısıtlayan uzun dikenli deniz kestaneleri, metre karede 20-30 bireye ulaşabiliyor. Üstelik zehirli dikenleri nedeniyle doğal düşmanları yok denecek kadar az” dedi.

Fethiye, Göcek ve Gökova Körfezi’nde yoğun olarak görülen türün, son yıllarda İzmir kıyılarında da tespit edildiğini aktaran Prof. Dr. Ulaş, özellikle kıyılarda denize giren vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Diken batması durumunda, kırılan parçaların hızla çıkarılması ve bölgenin sıcak suyla temas ettirilmesinin zehrin yayılmasını engellediğini hatırlattı.

Uzun dikenli deniz kestanesinin 8-9 yıldır Türkiye kıyılarında bulunduğunu, ancak son iki yılda ciddi artış gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Ulaş, “Geçen yıl sıcaklık artışına bağlı olarak mantarlaşma nedeniyle popülasyonda azalma oldu. Fakat bu yıl yeniden yoğun şekilde görülmeye başlandı. Bu nedenle süreci yakından takip ediyoruz” diye konuştu.