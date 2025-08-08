

Bostanlıspor’un gelecek vadeden 10 yaşındaki muay thai sporcusu Mert Uyanıker, 26-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye Çocuklar Muay Thai Şampiyonası için hazırlıklarını Tayland’da tamamladı.

Başarılı sporcu, antrenör babası Aytaç Uyanıker eşliğinde Tayland’ın Phuket Adasına giderek, dünyanın en prestijli muay thai kamp merkezlerinden birinde antrenman yaptı.

Tayland’da Ring Tecrübesi Kazandı

İzmir’den Phuket’e yaklaşık 7853 kilometrelik yolculuğu tamamlayan minik sporcu, kamp boyunca iki özel karşılaşmaya da çıkarak ring deneyimi kazandı. Bu özel maçlarda beraberlik elde eden Mert, Türkiye Şampiyonası öncesi ciddi bir hazırlık süreci geçirdi.

Antrenör Baba: “Rakipsiz Olacağına İnanıyorum”

Mert’in aynı zamanda antrenörlüğünü üstlenen babası Aytaç Uyanıker, Tayland kampı ile ilgili şunları söyledi:

“Mert, çok küçük yaşlardan beri bu sporun içinde. Spor salonunda büyüdü diyebilirim. Tayland’daki kamp, teknik gelişimi ve ring alışkanlığı açısından çok verimli geçti. Bu şampiyonaya çok hazır. Kendi yaş grubunda rakipsiz olacağını düşünüyorum. Hedefi büyük: Önce Türkiye şampiyonluğu, sonra dünya arenası.”

Profesyonel Kariyer Hedefliyor

Muay thaiye olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Mert Uyanıker’in hedefi sadece Türkiye ile sınırlı değil. Profesyonel sporcu olup uluslararası alanda başarı elde etmek isteyen Mert, Tayland kampında edindiği deneyimlerle bu hedefe bir adım daha yaklaşmış oldu.