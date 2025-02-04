Ege Denizi'nde 26 Ocak’tan itibaren süregelen sismik hareketlilik, bölgedeki deprem aktivitesinin arttığını gözler önüne serdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıkladığı verilere göre, 28 Ocak'tan itibaren saat 14.00’e kadar toplam 754 deprem kaydedildi.
Deprem fırtınasının detayları
Uzmanların "deprem fırtınası" olarak adlandırdığı bu sismik hareketlilikte, depremlerin büyüklükleri ve sayıları şu şekilde dağıldı:
- 1'den küçük: 1 deprem
- 1-2 arası: 109 deprem
- 2-3 arası: 293 deprem
- 3-4 arası: 294 deprem
- 4-5 arası: 57 deprem
Şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4,9 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşırken, derinliklerinin 5 ila 25 kilometre arasında değiştiği belirtildi.
Kaynak: İHA