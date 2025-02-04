Türk sanat müziğinin sevilen ismi Safiye Soyman, uzun yıllardır birlikte olduğu Faik Öztürk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pembe Masa programına konuk olan ünlü sanatçı, Faik Öztürk’ün sözlerine sert bir yanıt vererek ilişkileri hakkında gündem yaratacak ifadeler kullandı.

“Benim hayatım değişmez”

Daha önce katıldığı bir programda açıklama yapan Faik Öztürk, “Allah korusun da ayrılırsak birçok şeyini kaybeder Safiye. Ama bana bir şey olmaz. Ben iş adamıyım, çalışmasam da hayatıma devam ederim.” ifadelerini kullanmıştı.

“Ben olmazsam o biter!”

Faik Öztürk’ün bu sözlerine kayıtsız kalamayan Safiye Soyman, sert bir çıkış yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Asıl ben olmazsam o biter! O öyle dediyse… O bir restorancıydı, ben varsam Faik var!”

Bu açıklamalar, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ünlü çiftin uzun yıllardır süregelen ilişkisi bir kez daha merak konusu oldu.

Safiye Soyman kimdir?

1961 yılında Bolu, Akpınar Mahallesi’nde dünyaya gelen Safiye Soyman, henüz 13 yaşında görücü usulüyle evlendi. 15 yıl süren evliliğinin ardından müziğe yönelen Soyman, Özer Altın’dan müzik dersleri aldı ve radyo sınavlarını başarıyla geçti.

1996 yılında Maksim Gazinosu’nun efsane ismi Fahrettin Aslan’dan teklif alan sanatçı, 35 yaşında sahne hayatına adım attı ve o günden bu yana müzik dünyasında önemli bir yer edinmeye devam ediyor.