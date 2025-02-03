Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Geyre Mahallesi’nde meydana gelen dolandırıcılık olayı, jandarmanın titiz çalışmasıyla çözüldü. Kimliğini gizlemek için farklı teknikler kullanan ve kendisini "karakol görevlisi" olarak tanıtan bir şahıs, bir vatandaşı tam 235 bin TL değerindeki ziynet eşyasını teslim etmeye ikna etti.

Dolandırıcının telefonla aradığı kişiye, “Adınız bir suça karıştı, evinizdeki ziynet eşyalarını incelememiz için teslim etmelisiniz” diyerek inandırıcı bir senaryo sunduğu öğrenildi. Şüpheli, vatandaşı kandırarak değerli eşyaları aldıktan sonra ortadan kayboldu.

Jandarmadan hızlı operasyon

Olayın ardından Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri özel bir ekip kurarak dolandırıcının izini sürdü. Bölgedeki kamera kayıtları ve şüphelinin kaçış rotası incelendi.

Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, şüphelinin kimliğini gizleyerek dolandırıcılığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Jandarma, şüphelinin İzmir’in Bornova ilçesinde saklandığını belirledi ve operasyon için düğmeye bastı.

Dolandırıcı cezaevine gönderildi

Yakalanan şüpheli (M.M.), mağdur tarafından teşhis edildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Nazilli Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Yetkililer, vatandaşları bu tür telefon dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle kamu görevlisi gibi tanıtılarak yapılan dolandırıcılıklara karşı, şüpheli aramalar karşısında en yakın güvenlik birimine bilgi verilmesi gerektiği vurgulandı.