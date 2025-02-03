Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, Exxen'de yayınlanan "Konuşanlar" programındaki çıkışı ve ardından sosyal medyada yayılan görüntülerle serveti ve lüks yaşam tarzı nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Daha önce 20 milyon TL değerindeki lüks aracıyla dikkat çeken Kaya, yakın zamanda trafiği aşmak için düzenlenen bir davete tekneyle katıldığı iddialarıyla sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Hasan Can Kaya’nın son zamanlarda görüntülendiği tekneli paylaşımlar, “Hasan Can Kaya tekne mi aldı?” sorusunu alevlendirdi. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar, ünlü komedyenin serveti ve yaşam tarzı hakkında yeni tartışmalara neden oldu. Takipçiler, onun lüks yaşamını merak ederken, bazıları yeni bir yatırım hamlesi olarak tekne sahibi olduğunu öne sürdü.

Kaya’dan esprili açıklama

Patronlar Dünyası’na verdiği röportajda Kaya, tekneli görüntülerine yönelik çıkan iddialara esprili bir yanıt verdi:

“Köprü trafiği olduğu için arkadaşımın teknesiyle geldim. Tekne almadım. En iyi tekne, arkadaşının teknesidir. Öyle bir tekne fantezim yok, sadece trafikten kurtulmak için deniz yolunu kullandım.”

Bu açıklama, iddiaları bir nebze yumuşatırken, sosyal medyada esprili ve neşeli yorumların da artmasına neden oldu.

Vergi Ödemeleri ve Servet Tartışmaları

Hasan Can Kaya, sadece lüks yaşam tarzı ile değil, aynı zamanda ödediği vergi miktarıyla da gündemde. 2023 yılında yaklaşık 30 milyon TL vergi ödediğini açıklayan komedyen, “Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum” diyerek bu durumu mizahi bir dille ele aldı. Bu açıklamalar, onun maddi başarısı ve cömertliği üzerine de yeni yorumların yapılmasına yol açtı.