Basketbol Süper Ligi'nde 53, Avrupa’da ise 50 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Karşıyaka, sezon başından bu yana yaşadığı sponsor krizinin etkileriyle sarsılıyor. Önemli oyuncularını kaybeden ve üst üste yenilgiler alan yeşil-kırmızılı ekip, ilk kez küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Yabancılar gitti, takım dağıldı

Sezon ortasında Boutsiele, Webb, Jefferson ve McCollum'un ayrılmasının ardından son olarak Russell ve McDermott da takımdan ayrıldı. Bu gelişmeler sonrası Karşıyaka, yabancısız kaldı. Antrenör Ufuk Sarıca’nın ardından kaptan Kenan Sipahi ve Yardımcı Antrenör Rüçhan Tamsöz'ün de veda etmesiyle kriz daha da derinleşti.

Son 6 maçta galibiyet yok

Sezona 11 haftada 8 galibiyetle başlayan Karşıyaka, son 6 maçında ise galibiyet alamadı. Ligde son sıradaki Merkezefendi Basket'e 95-71 yenilerek rakibine ikili averaj üstünlüğünü de kaptıran yeşil-kırmızılı ekip, düşme hattındaki takımların 4 galibiyetle yer aldığı puan tablosunda tehlikeli bölgeye yaklaştı.

Takviye hamleleri geliyor

Karşıyaka yönetimi, Russell’ın bonservisinden gelen gelirle FIBA’daki transfer yasağını kaldırdı. Bu hafta içerisinde üç yeni yabancı oyuncu transfer edilmesi planlanırken, yerli oyuncular arasında takımdan ayrılması gündemde olan Muhsin Yaşar'ın ise kadroda tutulması hedefleniyor.

Teknik ekip değişimi gündemde

Ufuk Sarıca’nın ayrılığı sonrası takımın başına yeni bir antrenör getirilmeyecek. Sezonun kalan bölümü için Sinan Aksoylar ve Arda Demirbağ’ın teknik ekibin başında kalması bekleniyor.