Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün Ege Denizi'nde arka arkaya iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

İlk deprem 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti

İlk deprem, saat 15:51’de meydana gelirken 4.2 büyüklüğünde ölçüldü. Depremin merkezi 36.57556° N enlemi ve 25.5875° E boylamı olarak belirlenirken, 7 km derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

İkinci deprem 4.4 olarak meydana geldi

İkinci deprem ise saat 16:29'da kaydedildi ve 4.4 büyüklüğünde olduğu bildirildi. 36.4922° N enleminde ve 25.3991° E boylamında meydana gelen sarsıntının yine 7 km derinlikte olduğu belirtildi.

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı. Artçı sarsıntılar yaşanabileceğine dikkat çeken AFAD, vatandaşları resmî açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı.