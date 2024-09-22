İzmirli sanatçılar, 21 Eylül Dünya Barış Günü'nü unutulmaz bir etkinlikle kutladı. Etkinlik, İzmir’in sembollerinden Hasan Tahsin Anıtı önünde gerçekleşti ve sanatçılar barışın önemini sanatla vurguladı.

Sanatçılar barış için buluştu

21 Eylül Dünya Barış Günü, İzmir'de Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) öncülüğünde coşkulu bir şekilde kutlandı. İzmir’in simge isimlerinden Hasan Tahsin’in anıtı önünde toplanan sanatçılar, masklı performanslar sergiledi ve barış şiirleri okudu. Fener alayı ile başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’ndan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne kadar sürdü.

Dünya Barış Günü tarihi üzerine tartışmalar

Etkinlikte konuşan Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı Şair Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, Dünya Barış Günü’nün farklı tarihlerde kutlanması konusuna değindi. Işıkhan, 1 Eylül’ün Nazi Almanyası’nın Polonya’yı işgaliyle II. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine Varşova Paktı ülkelerinde "Dünya Barış Günü" olarak kabul edildiğini, ancak Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bu tarihin önemini yitirdiğini belirtti. 21 Eylül'ün ise Birleşmiş Milletler tarafından 2001 yılında “savaşsız bir gün” olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Barışa davet ve sanatın gücü

Sanatçılar, yalnızca bir gün değil, her gün barış için mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Işıkhan, “Sanatçılar olarak görevimiz, her zaman savaş karşısında durup barışı savunmaktır” dedi. Sanatın, savaş mağduru çocuklar ve mazlum halklar için bir umut olduğunu belirten Işıkhan, sanatçıların barış için seslerini yükseltmeleri gerektiğini dile getirdi.

Küresel barış için ortak çağrı

Etkinlikte konuşan sanatçılar, savaş endüstrisine yapılan devasa yatırımların insanlığa zarar verdiğini vurguladı. Küresel ateşkesin ilan edilmesinin önemine değinen sanatçılar, barışın sağlanması için her insanın sorumluluk alması gerektiğini belirtti. İzmir’den yükselen bu anlamlı çağrı, şehrin kültürel zenginliğini ve toplumsal duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

BM'nin Barış Günü anlamı ve eleştiriler

Birleşmiş Milletler’in Dünya Barış Günü’nde çaldığı Barış Çanı da etkinlikte eleştirildi. Dr. Işıkhan, BM'nin savaşlara sebep olan ülkeleri içermesi nedeniyle bu çabayı çelişkili bulduğunu ifade etti. “Kendi çıkarları için milyonlarca insanın ölümüne neden olan bu güçler, nasıl barışı savunabilir?” diyerek eleştirisini dile getirdi. Sanatçılar, barışın sadece bir gün değil, her gün yaşanması gerektiği mesajını güçlü bir şekilde verdiler.

İzmir’den yükselen barış çağrısı

İzmirli sanatçılar, Dünya Barış Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutladı ve tüm dünyaya barış çağrısında bulundu. Fener alayı eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, sanatın gücüyle barışa dikkat çekti. Sanatçılar, halkların kardeşliğini savunarak savaşa karşı durmaya devam edeceklerini belirtti.