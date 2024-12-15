TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta oynanan Ege derbisinde Uşakspor, evinde konuk ettiği Tire 2021 FK karşısında son dakikada attığı golle 1 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Uşak 1 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşma büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Maçın ilk golü, konuk ekip Tire FK’dan Murat Elkatmış’ın 64’üncü dakikada kaydettiği şık vuruşla geldi. Uşakspor, 90’ıncı dakikada Selçuk Alibaz’ın attığı golle eşitliği sağladı ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Maçtan notlar

Uşakspor, üst üste 3 mağlubiyetin ardından puanla tanışarak 23 puana yükseldi.

Tire FK, yenilmezlik serisini 7 maça çıkararak büyük bir başarı gösterse de 3’te 3 yapma şansını son anda kaçırdı. Konuk ekip bu sonuçla 18 puana ulaştı.

Derbi, her iki takımın da orta saha mücadelesine odaklandığı, ancak son dakikaların büyük heyecana sahne olduğu bir maç olarak hafızalara kazındı.

Sonraki maçlar

Uşakspor, bir sonraki maçta kendi evinde Etimesgut Belediyespor ile puan mücadelesine devam edecek. Tire 2021 FK, serisini sürdürmek için 1954 Kelkit deplasmanına çıkacak.