Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve büyük bir heyecanla beklenen Survivor 2025, sosyal medyada gündem olmayı başardı. Tanıtım afişinin paylaşılıp dikkatleri üzerine çekmesinin ardından, takipçiler kadroyu beğenmediklerini belirten yoğun eleştirilerde bulundu. Survivor 2025’in kadrosu, her zaman olduğu gibi ünlü ve gönüllü isimlerle şekillendi, ancak beklenen etkiyi yaratamadı.

Survivor 2025 kadrosunda kimler var?

Survivor 2025'in All Star takımında yer alacak isimler büyük merak konusu oldu. Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda ve Hikmet gibi tanınmış isimler yarışacak. Ayrıca, yeni yarışmacılar arasında Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgoz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı gibi isimler yer alıyor.

Kadronun sosyal medyada eleştirilen yönleri

Ancak, Survivor 2025’in kadrosu sosyal medyada beklenen ilgiyi görmedi. Birçok takipçi, kadronun yetersiz olduğunu ve rekabetin eksik olacağına dair yorumlar yaptı. Sosyal medyada, “İnsanlık tarihinin en sıkıcı kırmızı takımı”, “En kötü kadro” ve “Kadro çer çöp” gibi yorumlar dikkat çekti. Bazı kullanıcılar ise, tanıtımın beklentilerinin çok altında kaldığını belirterek, Acun Ilıcalı’nın tercihleri hakkında olumsuz görüşler paylaştı.

Merakla beklenen Survivor 2025, yarışmacı kadrosuyla tartışma yarattı

Yarışmaya katılacak isimlerin, hem ünlü hem de gönüllü yarışmacılar arasında nasıl bir rekabet yaratacağı şimdiden büyük bir soru işareti oluşturdu. Ancak, sosyal medya tepkileri gösteriyor ki, Survivor 2025’in kadrosu, izleyiciler tarafından fazlasıyla eleştirilmekte. Yarışmanın başlayacağı tarih ise, izleyicilerin kadroya dair nihai yorumlarını yapmalarını sağlayacak.