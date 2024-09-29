Eylül ayı yönetim kurulu toplantısını Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenleyen EGEV, İzmir dışında yapılan toplantılar serisine Kütahya’yı da ekleyerek Ege illerindeki paydaşlarla ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Toplantıya EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt'un yanı sıra, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Meclis Başkanı Harun Yurdagül ve diğer EGEV üyeleri katıldı. EGEV Heyeti, toplantı öncesinde Kütahya Valisi Musa Işın ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’yi makamlarında ziyaret etti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Hasan Küçükkurt, Kütahya'da gerçekleştirilen toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Kütahya ile İzmir arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Küçükkurt, turizm, sanayi ve ulaşım alanında ortak projeler geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Ayrıca, EGEV olarak Ege Ekonomik Forumu’nun 2025 yılında Kütahya’da yapılması için görüşmeler yaptıklarını duyurdu. Küçükkurt, “Bütün şartların uygun olması halinde İzmir dışındaki ilk Forumu Kütahya’da yapabiliriz,” dedi.

UNESCO Yaratıcı Şehri Kütahya

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya’nın 2017 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nın üyesi olduğunu vurgulayarak, bu özelliğin şehir için önemli bir avantaj sağladığını ifade etti. Argat, Kütahya’nın sadece çinisiyle değil, sahip olduğu tüm zanaat ve halk sanatlarıyla da sürdürülebilir kentsel gelişime katkı sağladığını söyledi.

Argat, Ege Ekonomik Forum'un en önemli konularından birinin Kütahya’nın yaratıcı şehir özellikleri olacağını belirterek, “Kütahya’nın bu özelliği ile birlikte tüm diğer Ege kentlerinin de potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirerek bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacağımıza inanıyorum,” dedi.

EGEV’in bu tür toplantıları, bölgedeki ekonomik gelişimi desteklemek ve Ege illeri arasında işbirliğini artırmak amacıyla sürdürülecek. Kütahya’nın ev sahipliği yaptığı bu toplantı, bölgedeki paydaşların birleşerek daha büyük projelere imza atması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.