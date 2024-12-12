1970 doğumlu Taner Dumlu, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine bankacılık sektöründe başlayan Dumlu, Pamukbank, Esbank ve Halkbank’ta önemli görevler üstlendi. Bu bankalarda karma şube müdürlüğü, kurumsal şube müdürlüğü ve daire başkanlığı pozisyonlarında çalıştı.

Taner Dumlu’nun kariyer yolculuğu

Taner Dumlu, bankacılık kariyerinin ardından firmalara finans ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunmaya başladı ve aynı zamanda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak çeşitli görevlerde bulundu.

Ege Finans Derneği’ndeki rolü

Taner Dumlu, 2016 yılında Ege Finans Derneği’ne üye oldu. Dernekte iki dönem boyunca yönetim kurulu üyeliği yaptıktan sonra, 2024 yılı itibarıyla EFD başkanı olarak seçildi. Taner Dumlu, evli ve iki çocuk babasıdır. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.