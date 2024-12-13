Bu yılki Geminid meteor yağmuru, Türkiye'de izlemek isteyenlere eşsiz bir gökyüzü deneyimi sunuyor. 14 Aralık gün batımından itibaren başlayacak olan meteor yağmuru, 16 Aralık sabahına kadar sürecek. Gökyüzünde parlak izler bırakan bu meteorlar, özellikle şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgelerde daha net bir şekilde gözlemlenebilecek.

Gözlem için en iyi koşullar: Karasal alanlar tercih edilmeli

Meteor yağmurunun en iyi şekilde gözlemlenebilmesi için şehir ışıklarından uzak, karanlık alanların seçilmesi öneriliyor. Böylece daha fazla meteor izlenebilecek ve gökyüzü tam anlamıyla keşfe çıkılabilecek.