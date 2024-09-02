İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yaşanan korkutucu bir olay, ziyaretçileri tedirgin etti. Dev bir ağacın aniden devrilmesi sonucu, fuar alanında büyük bir panik yaşandı. Olayda yaralı olup olmadığı henüz netleşmezken, yetkililer derhal soruşturma başlattı.

Dev ağaç ziyaretçilerin üzerine devrildi

İzmir Enternasyonal Fuarı, Türkiye'nin en önemli etkinliklerinden biri olarak her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak bu yılki fuar, beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Fuar alanındaki dev bir ağaç, henüz bilinmeyen bir sebeple aniden devrilerek ziyaretçilerin üzerine düştü. Görgü tanıkları, olayın aniden gerçekleştiğini ve birçok kişinin büyük bir panik yaşadığını ifade etti.

Yaralı sayısı henüz belli değil

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sayısı konusunda yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, olayın ciddiyeti nedeniyle sağlık ekipleri bölgedeki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yaralıların durumu ve olayın net detayları, soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte netlik kazanacak.

Soruşturma başlatıldı

İzmir Enternasyonal Fuarı yönetimi ve ilgili kamu kurumları, olayla ilgili derhal bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın, ağacın devrilme nedenini, fuar alanındaki güvenlik önlemlerini ve benzer bir olayın tekrarlanmaması için alınacak önlemleri kapsayacağı belirtildi.