"Asya Yüzyılı" vizyonuyla hareket eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Hong Kong’da düzenlenen ve Asya’nın en büyük taze meyve sebze fuarlarından biri olan Asia Fruit Logistica Fuarı’na katılarak, Asya pazarındaki varlığını pekiştirdi. Fuarda info stant ile yer alan birlik, Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine yönelik tanıtım faaliyetlerine hız kazandırdı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, fuara ilişkin yaptığı açıklamada, fuarın sektöre olan katkısını vurgulayarak, “Asya Yüzyılı Stratejimiz kapsamında Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine yönelik tanıtım çalışmalarımızı artırdık. 37 ülkeden 750 firmanın katıldığı fuarda, 14 Türk firması yer aldı ve standımız, özellikle Çin ve Hindistan’dan gelen ithalatçılar tarafından yoğun ilgi gördü” dedi.

Hong Kong’a ihracatta büyüme sürüyor

2023 yılında Hong Kong’a 7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Hayrettin Uçak, ihracatın yüzde 75’ini yaş meyve sebzenin oluşturduğunu dile getirdi. Taze siyah incir, 2,6 milyon dolarlık ihracat ile ilk sırada yer alıyor. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ise Hong Kong’a 5 milyon dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti. Fuar kapsamında Hong Kong Ticaret Müşaviri Dinçer Tatlıoğlu ve Hong Kong Başkonsolosu Kerim Sercan Evcin de standı ziyaret etti.

Fuar ve UR-GE projeleri ile sektörel büyüme

Uçak, fuarların yanı sıra UR-GE projeleri ve sektörel ticaret heyetleriyle de çalışmalarına başarıyla devam ettiklerini belirterek, “Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya, yaş meyve sebze sektörü için stratejik bir pazar. Fuarda verimli görüşmeler yaptık ve bu pazarın potansiyelini bir kez daha gördük” diye ekledi.