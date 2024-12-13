İş dünyasının Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenecek “İş Dünyası Buluşmaları” serisinin ilk toplantısı, 17 Aralık 2024 Salı günü Balıkesir Sanayi Odası’nda gerçekleşecek. Toplantıda, ihracatta devlet yardımları ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat uyum sürecine yönelik bilgiler paylaşılacak.

Yeşil mutabakatın önemi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Responsible Destek Programı”nı tanıtmak ve iş dünyasına ihracat süreçlerinde rehberlik etmek için harekete geçti. Bu program, Türkiye’nin Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat mevzuatına uyum sağlama sürecinde ihracatçılara yol gösterecek. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk ekonomisinin 2024 yılında gösterdiği büyümede ihracatın yüzde 2,2’lik katkı sağladığını vurgularken, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak üyelerimizi dünya standartlarına taşıma hedefindeyiz. Bu toplantılarla devlet yardımlarını daha fazla ihracatçıya ulaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Balıkesir’in ihracat hedefi 3 milyar dolar

Ege İhracatçı Birlikleri, 2024 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat yapan Balıkesir’in, 2025 yılında 3 milyar dolara ulaşmasını hedefliyor. Bu kapsamda düzenlenecek toplantıda, devlet desteklerinden azami ölçüde yararlanılması için uzmanlar bilgi verecek. Balıkesir ve çevresinde faaliyet gösteren iş insanları, girişimciler, akademisyenler ve teknopark temsilcilerinin katılım göstermesi beklenen toplantı, Ege Bölgesi’nin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayacak.

20 yıllık başarı ödüllendirilecek

Toplantının bir diğer önemli etkinliği ise 20 yıl ve üzeri süredir aktif ihracat yapan firmalara yönelik ödül töreni olacak. Bu tören, hem Ege ihracatçılarını motive edecek hem de başarılarını taçlandıracak. Ege İhracatçı Birlikleri, Balıkesir ile başlattığı “İş Dünyası Buluşmaları”nı Ege Bölgesi’nin diğer illerine taşımayı planlıyor. Bu kapsamda, bölgenin ihracat potansiyeli artırılarak Türkiye ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.