Bu uygulama, özellikle tatil bölgelerinde sıklıkla karşılaşılan "harcama limiti" politikalarının restoranlara da sıçramasıyla gündeme geldi. Tüketici hakları savunucuları ise, bu tür uygulamaların usulsüz ve ayrımcı olduğunu belirterek, vatandaşları gerekli mercilere şikayet etmeye çağırıyor.

Yeni Uygulama, Tüketiciyi Zorluyor

Restoranlarda genellikle yemek yediğinizde uygulanan "kuver" ve "servis ücreti" gibi ek maliyetler, son zamanlarda "harcama limiti" adı altında bir başka tartışmalı uygulamaya dönüştü. İstanbul'da bazı restoranlarda, sadece çay içmek gibi küçük bir harcama yapıldığında bile, 1500 TL'lik zorunlu harcama limiti talep ediliyor.

Bu durum, özellikle müşteriler için büyük bir maddi yük oluştururken, uygulamanın hukukçular tarafından usulsüz olduğu belirtiliyor. Tüketiciler, söz konusu tutarın ödenmesi konusunda zorlanırken, restoranlar ise bu uygulamayı "restoran hizmetinin gerekliliği" olarak savunuyor. Ancak, vatandaşlar ve hukukçular bu durumu "ayrımcılık" olarak nitelendiriyor.

Hukukçulardan Uyarılar ve Şikayet Yolu

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, bu tür uygulamaların hukuka aykırı olduğunu ve vatandaşların bu konuda haklarını aramaları gerektiğini vurguladı. Güllü, "Bu tür uygulamalara karşı tüketiciler, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu'na şikayet başvurusunda bulunarak gerekli yaptırımların uygulanmasını isteyebilirler. Ayrıca, bu uygulama ayrımcılık oluşturduğundan dolayı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da şikayette bulunabilirler" dedi.

Vatandaşlar, Harcama Limiti Uygulamasını Protesto Ediyor

Birçok vatandaş, bu tür uygulamaların "ekonomik baskı" yarattığını ve sadece belirli bir müşteri kitlesine hitap ettiğini belirtiyor. Bazı restoranlarda ise, müşterilere ödeme yapmadan önce "harcama limiti" ile ilgili bilgilendirme yapılmıyor, bu da vatandaşları zor durumda bırakıyor. Eleştirmenler, uygulamanın yasal olup olmadığına dair belirsizliklerin ve ayrımcılığın arttığını ifade ediyor.

Restoranlara Yönelik Ceza Uygulamaları

Tüketici hakları savunucuları, harcama limitini dayatan restoranlar için cezai yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtiyor. Yetkililer, bu tür uygulamalara karşı yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini savunurken, tüketicilere de haklarını savunmaları için adli yollara başvurmaları çağrısında bulunuyor.

İstanbul'da artan harcama limiti uygulamaları, özellikle restoranlarda yaşanan ek ücret tartışmalarıyla birlikte, tüketicilerin haklarını savunmaları için daha fazla bilinçlenmeleri gerektiğini gözler önüne seriyor. Bu uygulamalara karşı, gerekli şikayet ve başvuru yollarının açık olduğu vurgulanıyor.