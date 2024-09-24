Ege Masterlar Federasyonu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Anıtkabir’de andı. 50 kişilik bir heyetle Anıtkabir’e gelen Ege Masterlar Federasyonu, kuruluşlarının 10. yılı dolayısıyla Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Törenin ardından Anı defterine duygularını yazarak Atatürk'e sevgi, saygı ve minnetlerini sundular.

Ege Masterlar Federasyonu'nun anı defterine yazdığı cümleler:

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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e,

Bugün burada, bağımsızlığımızın mimarı olarak sonsuz minnet ve saygıyla huzurunuzdayız. Sizin liderliğinizde şekillenen Cumhuriyetimiz, her alanda olduğu gibi sporda da çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefini benimsemiştir. “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözünüz, sadece bir rehber değil, aynı zamanda sporun ruhunu ve değerini en güzel şekilde özetlemektedir.

Sizin önderliğinizde atılan adımlar sayesinde spor, sadece fiziksel bir aktivite değil; aynı zamanda toplumu güçlendiren, birleştiren ve disipline eden bir araç haline gelmiştir. Bugün bizler, sporun beden kadar zihin ve karakter gelişiminde de ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Ege Masterler Federasyonu olarak, 40 yaş ve üzeri bireyleri futbolun içerisine dahil edip her yaşta spor yapılabileceğini göstererek Türk futboluna örnek olmaya kararlıyız.

Eseriniz olan Cumhuriyet’e sahip çıkmak ve sizin gösterdiğiniz hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Size olan sevgimiz, saygımız ve minnetimiz sonsuzdur. Türk milletine kazandırdığınız değerler için size daima minnettarız.

Ruhunuz şad olsun.

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Ege Masterlar Federasyonu, Atatürk’ün mirasına olan bağlılıklarını bir kez daha ifade ederek, bu anlamlı ziyareti gerçekleştirdi.