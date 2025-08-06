Ege Üniversitesi bünyesinde 1984 yılından bu yana faaliyet gösteren Ege Meslek Yüksekokulu, çağın ihtiyaçlarına uygun olarak geniş program yelpazesiyle eğitim veriyor. 7 blokta, yaklaşık 6 bin öğrenciye eğitim sağlayan yüksekokul, hem akademik kadrosu hem de donanımlı altyapısıyla dikkat çekiyor.

Programlar ve akreditasyon süreci sürüyor

Okulda bulunan 29 programdan 5’i Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından akredite edilmiştir. Diğer programlar için ise akreditasyon çalışmaları devam ediyor. Bu sayede öğrenciler, uluslararası standartlarda eğitim alma imkanı buluyor.

Sanayiye uygun beceri odaklı eğitim veriliyor

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Meslek Yüksekokulu’nun öğrencileri sanayiye hazır beceri ve bilgiyle donattığını belirtti. Öğrenciler, eğitimlerinin yanı sıra staj ve projelerle de teoriyi pratikle harmanlıyor.

Öğrenciler deneyim kazanıyor

Ege Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Emre Ercan, öğrencilerin özgüvenli, girişimci ve bilgiye ulaşabilen bireyler olarak yetiştirildiğini açıkladı. Öğretim programları, güncel teknolojiler ve sanayi talepleri doğrultusunda planlanıyor.

Laboratuvar ve atölyelerle donanımlı eğitim

Yüksekokul, Ar-Ge laboratuvarları, elektronik, bilgisayar, biyomedikal ve mekatronik gibi alanlarda 40 farklı laboratuvar ve atölyeye sahiptir. Bu sayede öğrenciler uygulamalı eğitimlerle donanımlarını güçlendiriyor.