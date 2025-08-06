

İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, açıklanan fındık alım fiyatlarını değerlendirdi. Ulusoy, iktidarın fındığı yük olarak gördüğünü ifade etti. Üreticilerin mağdur olmaması için taban fiyatının en az 250 TL olması gerektiğini belirtti.

Serbest piyasa fiyatlarına dikkat çekti

Ulusoy, serbest piyasada fındık fiyatlarının bir dönem 220 TL’ye kadar çıktığını, ancak Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bu fiyatın altında taban fiyat açıklayarak üreticiyi cezalandırdığını söyledi. TMO’nun, yandaş tüccarlara 125-130 TL’den satış yapmasının fiyatları düşürdüğünü savundu.



Türkiye’nin dünya fındık arzının yüzde 70’ini karşıladığına vurgu yapan Ulusoy, bu orana rağmen fındık fiyatlarının yabancı firmalar tarafından belirlendiğini dile getirdi. Ulusoy, “Üreticiler tek alıcıya mahkum edilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Acil eylem planı çağrısı yaptı

TMO’nun piyasadan çekilmesi gerektiğini savunan Ulusoy, FİSKOBİRLİK’in canlandırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, fındığın işlenmesi ve depolanması için bölgesel tesislerin kurulması gerektiğini vurguladı. Ulusoy, işçi ücretleri için bankaların kısa vadeli kredi desteği sağlamasını da önerdi.

Üreticilere fiyat uyarısı

Fındık üreticilerine “Ürünlerinizi bu fiyattan vermeyin” çağrısı yapan Ulusoy, düşük rekolte nedeniyle fiyatların ilerleyen aylarda 300 TL’ye kadar çıkabileceğini söyledi. Üreticilerin fındığını elinde tutması gerektiğini ifade etti.

Yapısal sorunların çözülmesi gerekliliği

Tek alıcı karşısında Rekabet Kurumu’nun devreye girmemesi halinde sorunların devam edeceğini belirten Ulusoy, “Yapısal sorunları çözersek, her yıl aynı problemler yaşanmaz” dedi. Türkiye’nin fındık üretiminde lider konumda olduğuna dikkat çekti.

Fındık taban fiyatı 250 TL olmalı

İYİ Parti’nin önerdiği taban fiyatın 250 TL olduğunu belirten Ulusoy, bu fiyatın altında çiftçilerin mağdur olacağını vurguladı. Destek yetersizliği ve verimlilik sorunları için para kazanan bir sektör yaratılması gerektiğini söyledi.

Karadeniz bölgesi için uyarı

CHP’li Dervişoğlu ise bölgeye yeterli destek verilmediği takdirde Karadeniz’in büyük zarar göreceğini belirtti. Fındık ve çay üreticilerinin para kazanamaması durumunda bölgenin ekonomik olarak çökeceğini söyledi.