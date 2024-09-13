TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona mağlubiyetle başlayan Kuşadasıspor, yarın 1 puanlı Artvin Hopaspor ile karşılaşacak. Kuşadası Özer Türk Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Taraftarlar için ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceği açıklandı.

2.Grup’ta ise ilk maçında evinde Kelkit Hürriyetspor’a 2-1 mağlup olan Tire 2021 FK, saat 16.30’da Silivrispor deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.

3.Grup'ta evinde Aliağa FK'ya 2-0 yenilen Ayvalıkgücü Belediyespor, 19.00’da Çankayaspor deplasmanında galibiyet mücadelesi verecek.

4.Grup’ta ise Bergama Sportif’i 3-1 mağlup eden Denizlispor, Bursa Nilüfer FSK karşısında saat 16.30’da 2’de 2 hedefiyle sahaya çıkacak. İlk haftada mağlup olan Bergama Sportif, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00’da Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.