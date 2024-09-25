Ege TV sevenlere müjde! Ege TV, 26 Eylül 2024 günü yayın akışını duyurdu. Gün boyunca öne çıkan programlar ve canlı yayın programlarıyla dolu bir gün sizi bekliyor. Detaylar ve saatler için Ege TV'nin güncel yayın akışını kaçırmayın!
Ege’nin tek ulusal kanalı EGE TV’nin günlük yayın akışını sizin için hazırladık. Ege'nin tek ulusal kankalı Ege TV'nin 26 Eylül 2024 Perşembe günü için belirlediği yayın akışı şu şekilde:
08:00 - 10:00: Ege’den Günaydın (Canlı)
Konuk: Yaşar Korkmaz
10:00 - 11:00: İş Dünyasında Ekonomiye Yön Verenler
Konuk: Hasan Küçükkurt
11:00: Haber Esin Sayın
11:05 - 11:55: Magazin Ekspres (Canlı)
12:00: Haber Esin Sayın
12:05 - 12:55: Reçete (Canlı)
Konuk: Prof. Dr. Ercan Pınar
13:00: Gün Ortası Esin sayın
14:00: Hayatın İçinden (Tekrar)
15:00: Haber Esin Sayın
15:05: Hayatın İçinden (Tekrar)
16:05 - 17:00: Sihirli Dokunuşlar (Canlı)
Konuk: Op. Dr. Cüneyt Tuğrul
17:00 - 17:55: İbrahim Paker ile Yeni Gündem (Canlı)
Konuk: Özden Monkul Erten
18:00 - 19:00: Sektör Ege (Bant Yayın)
19:30: Ana Haber (Celal Gürçay ile)
20:15: Spor
21:00: Batı Cephesi (Tekrar)
Gece Bülteni: Tekrar Yayın
Gündüz Kuşağı: Tekrar Yayın