Ege TV sevenlere müjde! Ege TV, 26 Eylül 2024 günü yayın akışını duyurdu. Gün boyunca öne çıkan programlar ve canlı yayın programlarıyla dolu bir gün sizi bekliyor. Detaylar ve saatler için Ege TV'nin güncel yayın akışını kaçırmayın!

Ege’nin tek ulusal kanalı EGE TV’nin günlük yayın akışını sizin için hazırladık. Ege'nin tek ulusal kankalı Ege TV'nin 26 Eylül 2024 Perşembe günü için belirlediği yayın akışı şu şekilde:

08:00 - 10:00: Ege’den Günaydın (Canlı)

Konuk: Yaşar Korkmaz

10:00 - 11:00: İş Dünyasında Ekonomiye Yön Verenler

Konuk: Hasan Küçükkurt

11:00: Haber Esin Sayın

11:05 - 11:55: Magazin Ekspres (Canlı)

12:00: Haber Esin Sayın

12:05 - 12:55: Reçete (Canlı)

Konuk: Prof. Dr. Ercan Pınar

13:00: Gün Ortası Esin sayın

14:00: Hayatın İçinden (Tekrar)

15:00: Haber Esin Sayın

15:05: Hayatın İçinden (Tekrar)

16:05 - 17:00: Sihirli Dokunuşlar (Canlı)

Konuk: Op. Dr. Cüneyt Tuğrul

17:00 - 17:55: İbrahim Paker ile Yeni Gündem (Canlı)

Konuk: Özden Monkul Erten

18:00 - 19:00: Sektör Ege (Bant Yayın)

19:30: Ana Haber (Celal Gürçay ile)

20:15: Spor

21:00: Batı Cephesi (Tekrar)

Gece Bülteni: Tekrar Yayın

Gündüz Kuşağı: Tekrar Yayın