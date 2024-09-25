Salihli Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anısına düzenlediği anlamlı bir lokma hayrıyla vatandaşlarını bir araya getirdi. İlçe genelinde gerçekleştirilen etkinlik, hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle karşılandı. Şehitlerimizin ve gazilerimizin vatan için yaptıkları fedakarlıklar, dualarla anıldı.

Bizler için bir görevdir

Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları, milletimizin bağımsızlık ve huzuru için büyük bir mirastır. Onları anmak ve hatıralarını yaşatmak, bizler için bir görevdir," sözleriyle duygularını paylaştı. Etkinlik sırasında yapılan dualarla şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve uzun ömür dileklerinde bulunuldu.

Salihli Belediyesi, halkıyla birlikte düzenlediği bu tür etkinliklerle şehitlerimizin ve gazilerimizin unutulmadığını bir kez daha vurguluyor. Belediye, bu anlamlı buluşmalarla milletimizin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeyi sürdürüyor.