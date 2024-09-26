Ege TV sevenlere müjde! Ege TV, 27 Eylül 2024 günü yayın akışını duyurdu. Gün boyunca öne çıkan programlar ve canlı yayın programlarıyla dolu bir gün sizi bekliyor. Detaylar ve saatler için Ege TV'nin güncel yayın akışını kaçırmayın!
Ege’nin tek ulusal kanalı EGE TV’nin günlük yayın akışını sizin için hazırladık. Ege'nin tek ulusal kankalı Ege TV'nin 27 Eylül 2024 Cuma günü için belirlediği yayın akışı şu şekilde:
08.00 Ile 10.00 Ege’den Günaydın
Konuk: Gamze Perçin Edirne
10.00 Ile 11.00 İs Dünyasında Ekonomıye Yön Verenler
Konuk: Mehmet Ali Kasalı
11.00 Haber Esın Sayın
11.05 - 11.55 Magazin Ekspres Canlı
12.00 Haber Esin Sayın
12.05 - 12.55 Recete Canlı
13.00 Gün Ortası
14.00 Hayatın İçinden Tekrar
15.00 Haber Esın Sayın
15.05 Hayatın İçinden Tekrar
16.00 – 16.55 Kent Ve Estetik Bant
Konuk: Prof. Dr. İzzet Yüksek
Konuk: Damla Gül Begüm Keke Araştırma Görevlisi
17.00 – 17.55 Ekonomi Ve Hukuka Dair
Konuk: Ömer Farukk Zengin
18.00 – 18.55 Mali Gündem
Konuk: Av. Alı Gümüş
19.30 Ana Haber Celal Gürçay İle
21.00 Ege’nin Başkanları
22.00 Nakavt Canlı
23.30 Gece Bülteni Tekrar
00.00 Gündüz Kuşağı Tekrar