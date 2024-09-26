Ege TV sevenlere müjde! Ege TV, 27 Eylül 2024 günü yayın akışını duyurdu. Gün boyunca öne çıkan programlar ve canlı yayın programlarıyla dolu bir gün sizi bekliyor. Detaylar ve saatler için Ege TV'nin güncel yayın akışını kaçırmayın!

Ege’nin tek ulusal kanalı EGE TV’nin günlük yayın akışını sizin için hazırladık. Ege'nin tek ulusal kankalı Ege TV'nin 27 Eylül 2024 Cuma günü için belirlediği yayın akışı şu şekilde:

08.00 Ile 10.00 Ege’den Günaydın

Konuk: Gamze Perçin Edirne

10.00 Ile 11.00 İs Dünyasında Ekonomıye Yön Verenler

Konuk: Mehmet Ali Kasalı

11.00 Haber Esın Sayın

11.05 - 11.55 Magazin Ekspres Canlı

12.00 Haber Esin Sayın

12.05 - 12.55 Recete Canlı

13.00 Gün Ortası

14.00 Hayatın İçinden Tekrar

15.00 Haber Esın Sayın

15.05 Hayatın İçinden Tekrar

16.00 – 16.55 Kent Ve Estetik Bant

Konuk: Prof. Dr. İzzet Yüksek

Konuk: Damla Gül Begüm Keke Araştırma Görevlisi

17.00 – 17.55 Ekonomi Ve Hukuka Dair

Konuk: Ömer Farukk Zengin

18.00 – 18.55 Mali Gündem

Konuk: Av. Alı Gümüş

19.30 Ana Haber Celal Gürçay İle

21.00 Ege’nin Başkanları

22.00 Nakavt Canlı

23.30 Gece Bülteni Tekrar

00.00 Gündüz Kuşağı Tekrar