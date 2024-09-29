Ege TV sevenlere müjde! Ege TV, 30 Eylül 2024 Pazartesi günü yayın akışını duyurdu. Gün boyunca öne çıkan programlar ve canlı yayın programlarıyla dolu bir gün sizi bekliyor. Detaylar ve saatler için Ege TV'nin güncel yayın akışını kaçırmayın!
Ege’nin tek ulusal kanalı EGE TV’nin günlük yayın akışını sizin için hazırladık. Ege'nin tek ulusal kanalı Ege TV'nin 30 Eylül 2024 Pazartesi günü için belirlediği yayın akışı şu şekilde:
08:00 ile 10:00 Ege'den Günaydın (Canlı)
10:00 ile 11:00 İş Dünyasında Ekonomiye Yön Verenler
-Konuk: Ahmet Kiraz
11.00 Haber Esin
11.05 - 11.55 Magazin Ekspres (Canlı)
12.00 Haber Esin
12.05 - 12.55 Reçete (Canlı)
-Konuk: Prof. Dr. Çağrı Büke
13.00 Gün Ortası Esin
14.00 Hayatın İçinden (Tekrar)
-Konuk: Murat Başaran
15.00 Haber Esin
15.10 Hayatın İçinden (Tekrar)
-Konuk: Prof. Dr. M. Bülent Ertuğrul
16.00 Songül Torbaoğlu ile Sadece (Tekrar)
17.00 -17.55 Balkan Esintisi (Canlı)
18.00 - 19.00 Gazeteci Gözüyle (Canlı)
19.30 Ana Haber Mehmet Ali Deniz
20.15 Spor
21.00 Gündoğdu Meydanı (Canlı)
23.30 Gece Bülteni (Tekrar)
Gündüz Kuşağı (Tekrar)