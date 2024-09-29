Ege TV sevenlere müjde! Ege TV, 30 Eylül 2024 Pazartesi günü yayın akışını duyurdu. Gün boyunca öne çıkan programlar ve canlı yayın programlarıyla dolu bir gün sizi bekliyor. Detaylar ve saatler için Ege TV'nin güncel yayın akışını kaçırmayın!

Ege’nin tek ulusal kanalı EGE TV’nin günlük yayın akışını sizin için hazırladık. Ege'nin tek ulusal kanalı Ege TV'nin 30 Eylül 2024 Pazartesi günü için belirlediği yayın akışı şu şekilde:

08:00 ile 10:00 Ege'den Günaydın (Canlı)

10:00 ile 11:00 İş Dünyasında Ekonomiye Yön Verenler

-Konuk: Ahmet Kiraz

11.00 Haber Esin

11.05 - 11.55 Magazin Ekspres (Canlı)

12.00 Haber Esin

12.05 - 12.55 Reçete (Canlı)

-Konuk: Prof. Dr. Çağrı Büke

13.00 Gün Ortası Esin

14.00 Hayatın İçinden (Tekrar)

-Konuk: Murat Başaran

15.00 Haber Esin

15.10 Hayatın İçinden (Tekrar)

-Konuk: Prof. Dr. M. Bülent Ertuğrul

16.00 Songül Torbaoğlu ile Sadece (Tekrar)

17.00 -17.55 Balkan Esintisi (Canlı)

18.00 - 19.00 Gazeteci Gözüyle (Canlı)

19.30 Ana Haber Mehmet Ali Deniz

20.15 Spor

21.00 Gündoğdu Meydanı (Canlı)

23.30 Gece Bülteni (Tekrar)

Gündüz Kuşağı (Tekrar)