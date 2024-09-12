Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ege TV’de yayınlanan “Politika Durağı” programında Onur Çakır ve Sercan Avcı’nın konuğu oldu. Programa, ilçede yapacağı projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Eşki, İzmir’de uyumlu bir belediye başkanı olma hedefini vurguladı. “İzmir’in uyumlu belediye başkanı olmaya adayım,” diyen Eşki, 112 projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Hükümetin kaynak kesintileri ve belediye sorunları

Başkan Eşki, hükümetin belediyelere yönelik kaynak kesintileri ve Bornova’nın cezalandırılması konusundaki iddialarını da gündeme getirdi. “Hükümet, belediyelerin kaynaklarını kesip başarısız kılmaya çalışıyor ve kendi sorumluluklarını belediyelerin üzerine yıkıyor,” diyen Eşki, kısa süre içinde yapılan iki arsa satışından elde edilmesi gereken gelirlerin belediyeye ulaşmadığını ifade etti. Ayrıca, Körfez'deki balık ölümleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ceza kesilmesinin siyasi bir manevra olduğunu öne sürdü.

Modern tır garajı ve moto kurye parkı projeleri

Başkan Eşki, Bornova’da yapılacak projelerden biri olan modern tır garajı hakkında bilgi verdi. “Bir tır işgali var. Modern bir tır garajı yapacağız. 100’ün üzerinde TIR kapasitesine sahip olacak ve büyütülecek,” dedi. Ayrıca, moto kuryeler için kapalı bir park yapacaklarını belirtti. Bu projelerin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Kıratlı’nın onayıyla gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Bornova’nın kültürel mirasını yaşatmak

Bornova’nın tarihi ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmak istediklerini belirten Eşki, “Bornova’nın çok köklü bir Levanten tarihi var. Bu kültürü gün yüzüne çıkartacak projeler yapmak istiyoruz,” dedi. Dramalılar Köşkü’nün arka duvarının onarıldığını ve çok yakında İzmir’in en uğrak noktalarından biri olacağını ifade etti.

Siyaset ve toplumun hizmeti

Başkan Eşki, siyaset yapmanın kendisi için önemini vurguladı. “Hayatta en önemli şey belediye başkanı olmak değil. Siyaset topluma hizmettir ve benim için vazgeçilmeyecek bir şeydir,” dedi. Siyasetin topluma hizmet etmek olduğunu belirten Eşki, bağlı olduğu ideolojik yapıya destek vermenin de önemli olduğunu ekledi.

Bu açıklamalar, Ömer Eşki’nin Bornova'da yapmayı planladığı projeler ve karşılaştığı zorluklar hakkında önemli bilgiler sunuyor. İlgili projelerin ve açıklamaların detayları, Bornova’nın gelecekteki gelişimi için belirleyici olabilir.