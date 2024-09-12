Diyarbakır’da sekiz yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 22 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve 8 Eylül günü dere kenarında cesedi bulunan Narin Güran’la ilgili açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Narin Güran’ın dere kenarında bulunduğu 8 Eylül günü gözaltına alınan baba Arif Güran, anne Yüksel Güran, ağabey E.G. ve Narin’in amcaları Ö.F.G, B.G, F.G., K.G., M.G., H.İ.G. ile amca oğulları U.G, O.G’nin de aralarında olduğu 22 şüpheli yaklaşık 12 saat süren savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Zanlılardan dokuzu hakkında tutuklama, üçü hakkında adli kontrol talep edildi. 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin’in güvenlik kamerasına yansıyan son görüldüğü patika yol ile cesedini amcası Salim Güran’dan aldığını iddia ederek Eğertutmaz deresine götürüp sakladığını itiraf eden tutuklu Nevzat Bahtiyar’ın evinin arasındaki mesafe görüntülendi.

DHA’nın aktardığına göre Nevzat Bahtiyar’ın evinin, Narin’in arkadaşlarından ayrılarak çıktığı patika yolun solunda ve yaklaşık 30 metre mesafede olduğu görüldü.

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