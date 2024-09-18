Ege TV’de yayınlanan Nevzat Dönmez ile "Kentin Sesi" programında, iltica ve vize sorunları üzerinde önemli bir tartışma gerçekleştirildi. Hollanda Türkler için Danışma Kurulu Başkanı Zeki Baran ve Gazeteci-Yazar Ali Gültekin, Türkiye’den iltica edenlerin sayısındaki artış ve bu süreçte karşılaşılan zorluklara dair değerlendirmelerde bulundu. Programda, ilticadaki değişiklikler, vize sıkıntıları ve göçmenlerin yaşam koşulları detaylı bir şekilde ele alındı.

İltica taleplerindeki artış ve nedenleri

Schengen vizesi ve iltica konusuna dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Zeki Baran, iltica taleplerinde bir artış yaşandığını belirtti. Türkiye'deki olaylar ve yasadaki değişikliklerin, özellikle Hollandaca bilme zorunluluğunun iltica taleplerini etkilediğini ifade etti. Baran, ilticada en sık karşılaşılan gerekçelerin ölüm tehlikesi ve haksız yere hapis yatma olduğunu vurguladı.

Türkiye'den iltica edenlerin artışı

Gazeteci Ali Gültekin, ilticanın evrensel bir hak olduğunu ve bunun için kişinin yaşadığı ülkede insanca yaşam hakkının olmaması gerektiğini belirtti. 2003 yılında Almanya'ya iltica eden Türklerin sayısının 61 bin olduğunu ve Temmuz 2024 itibarıyla bu sayının yüzde 12 oranında arttığını söyledi. Gültekin, Suriyelilerden sonra Türkiye’nin iltica eden ülkeler arasında ikinci sırada olduğunu ifade etti. Ayrıca, iltica sürecinde sahte pasaport kullanımı ve koşulların iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İltica talebinin reddi ve yaşam koşulları

Başkan Baran, iltica eden kişilerin genellikle geçerli bir gerekçeyle başvurduklarını, ancak bazı kişilerin pasaportlarını yırtıp vatansız olarak girdiklerini belirtti. İltica edenlerin modern bir hapishane olarak tanımlanabilecek merkezlerde tutulduğunu, bu merkezlerde sağlık hizmetlerinin mevcut olduğunu ancak tel duvarlarla çevrili olduklarını söyledi. Genellikle ülkelerinde yaşam hakkı olmayan kişilerin iltica taleplerinin kabul edildiğini belirtti.

Vize sıkıntıları ve etkileri

Vize sıkıntılarının iş insanlarını dahi etkilediğini ve Avrupa Birliği genelinde sorunlar yaşandığını ifade eden Başkan Baran, vatandaşların yeterli parası, geri dönüş bileti ve otel rezervasyonlarıyla vize alabileceklerini belirtti. Gültekin ise Almanya'nın Schengen vizelerini askıya aldığını, hükümete yönelik halk baskısının ve gri pasaport sorunlarının vize almayı zorlaştırdığını açıkladı.

Alman vatandaşlığı ve ırkçılık sorunları

Başkan Baran, başarılı Türk öğrencilerinin ve profesyonellerinin Almanya’da karşılaştığı ırkçılığa karşı mücadelenin devam ettiğini söyledi. Ayrıca, yaşlı bakım merkezlerinde ihtiyaçların arttığını ve bazı vergilerin değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Gültekin ise, ırkçı yasaların yerli halkın tepkisini çektiğini ve Hollanda ile Almanya’daki yaşam tarzı uyumsuzluklarının toplumda karşıtlık yarattığını ifade etti.

Bu haber, Türkiye'den iltica edenlerin artışını, vize sıkıntılarını ve göçmenlerin yaşadığı zorlukları ele alarak kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.