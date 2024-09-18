Galatasaray Divan Kurulu'nun Eylül ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi için atanan hakem Atilla Karaoğlan'a sert eleştirilerde bulundu. Özbek, Karaoğlan’ın geçmişteki performansını eleştirerek, sezonun en kritik maçında aynı hakemin görev almasına şaşırdığını ifade etti.

Atilla Karaoğlan'ın derbi ataması tartışma yarattı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Eylül ayı olağan toplantısında Fenerbahçe derbisi için atanan hakem Atilla Karaoğlan'a yönelik eleştirilerini dile getirdi. Özbek, geçen sezon Trabzonspor maçı sonrası Karaoğlan hakkında olumsuz yorumlarda bulunduğunu hatırlatarak, bu sezonun en kritik maçına yine aynı hakemin atanmasını eleştirdi.

Özbek, “Geçen sene bir hakem konusunda çok ciddi ifadeler kullanmıştım, Atilla Karaoğlan. Buradaki Trabzonspor maçından sonra çıktım, nasıl Galatasaray’ı doğradığını anlattım. Sezonun belki de en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar. Demek ki hiçbir şey değişmedi. Yönetimler değişti, başka hiçbir şey değişmedi. Hakem mi kalmadı?” şeklinde konuştu.

Başkan Özbek, MHK’ye seslenerek, “Başka hakem bulamadınız mı sayın MHK? Çok nadir hakemler hakkında konuşma yapıyorum. Bir kişi hakkında bu kadar iddialı konuştum. İnadına o hakemi atadınız” dedi. Özbek, hakem atamalarının lig müsabakalarını zorlaştırabileceğini belirterek, bu atamalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yönetimlerin değişmesi yeterli mi?

Dursun Özbek’in açıklamalarında, yönetsel değişikliklere rağmen hakem atamalarında bir değişiklik yapılmamasına dikkat çekmesi, futbol camiasında tartışmalara yol açtı. Özbek’in eleştirileri, hakem atamalarında şeffaflık ve adalet arayışını bir kez daha gündeme getirdi.

MHK'nin hakem atama politikaları

MHK'nin hakem atama politikaları, sık sık tartışma konusu olmaktadır. Özbek'in açıklamaları, bu politikaların yeniden gözden geçirilmesi gerekip gerekmediğini sorgulatıyor. Hakemlerin performansları, maçların adil bir şekilde yönetilmesi açısından kritik öneme sahipken, MHK’nin atama süreçlerinde daha dikkatli olması gerektiği düşünülüyor.