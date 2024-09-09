Ege TV ekranlarında yayınlanan "Hayatın İçinden" programının bu haftaki bölümünde, Sarı Zeybek Kültür Sanat Derneği Başkanı Ayla Taşdelen ve 9 Eylül Dernekleri Federasyon Başkanı İbrahim Kılınç, İzmir Ateşi projesi hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Program sunucusu İlkay Kıyak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen sohbet, İzmir’in kültürel mirasını yüceltmeye yönelik önemli adımlar ve projeye hazırlık süreci hakkında detayları içerdi.

İzmir Ateşi projesi: Yeni bir kültürel soluk

Sarı Zeybek Kültür Sanat Derneği Başkanı Ayla Taşdelen, İzmir Ateşi projesinin büyük bir heyecanla hazırlandığını ve çoğu sanatçının ilk kez sahneye çıkacağını belirtti. Taşdelen, "Bu projede birçok kişi ilk kez performans sergileyecek. İzmirli olmanın ayrıcalığını hissederek, İzmir derneklerinin iş birliğiyle bu projeyi hayata geçiriyoruz. Bir saatlik bir gösteri planladık ve umarız ortaya güzel bir iş çıkar" şeklinde konuştu.

Projeye birden fazla coğrafyadan katkı

9 Eylül Dernekleri Federasyon Başkanı İbrahim Kılınç, projenin önemine ve hazırlık sürecine değinerek, "İzmir’de sivil toplum kuruluşlarına farklı bir bakış açısı var. Toplumla kaynaşan ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğine inanıyoruz. Sarı Zeybek Derneği, bu konuda oldukça aktif ve proje için son üç aydır yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İzmir’e borcumuzu ödeyebilmek adına bu projeyi başlattık. Projeye Van, Muş, Bitlis, Ağrı gibi geniş bir coğrafyadan katkılar geldi. Herkes canla başla çalıştı ve Sarı Zeybek Derneği’nin katkısı çok fazla. Bu süreçte yüreğimizi ortaya koyduk" dedi.