İzmir’de okul servis ücretlerine yönelik artış, şehirdeki veliler ve servis esnafı arasında tartışmalara neden oldu. Ege TV ekranlarında yayınlanan Ana Haber Bülteni’nde, İzmir Servisçiler Odası Başkanı Erdem Mert, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mert, artışın nedenlerini, özel okullardaki fiyat uygulamalarını ve korsan araç kullanımıyla ilgili alınan önlemleri detaylandırdı.



Başkan Erdem Mert okul servis ücretlerine gelen zamlar hakkında konuşarak, “Öğrenci tarifemizde artış talebi vardı bu da İzmir Büyükşehir Belediyesi ukome Genel Kurulu tarafından onaylandı. Akaryakıta gelen zamlar var, amortisman giderleri var. Bu artışı öneri olarak ukome genel kurula önerdik ve kabul edildi. Öğrenci tarifemize zam isterken çift taraflı düşünmemiz gerekiyor. Hem veli hem servis esnafını düşünmemiz şart. Öğrenci tarifemizde çeşitli baremlerimiz var. 0-3 kilometre arası 1840 TL oldu, 0-6 kilometre 2250 TL oldu, 0-10 kilometre 2410 TL, 0-40 kilometre arası da 4660 TL oldu. Hem devlet okulu için hem de özel okul için tarifeler çıkıyor. Tüm bunlar farklılık gösteriyor. İzmir’de daha çok 0 -10 kilometreye kadar olan mesafeler kullanılıyor” dedi.

'Özel okullarda ticarethane mantığı var'

Özel okul velilerinin mağduriyet yaşadığını da belirten Erdem Mert, “Açıkladığımız fiyatlar üst taban olarak belirlenmektedir. Bunun üstünde bir fiyat belirlenemez. Veliler ve servisçileri karşı karşıya getiriyorlar. Özel okullarda en yakın mesafeye bile 90 bine varan rakamlar isteniyor. Bu yasal değil. Velinin vermiş olduğu servis ücreti 3 e bölünüyor. Bu da mağduriyet oluşturuyor. Özel okullar ticarethane mantığı ile yönetildiği için sıkıntılar meydana geliyor. Veliler bu konuda tüketici hakem heyetlerine giderek şikayette bulunabilirler. Ancak bu günümüzde pek uygulanamıyor. Velilere önerim servisçilerle anlaşırlarsa meslektaşlarımız ile çalışabilirler” ifadelerine yer verdi.

Korsan araç uyarısı

Velilere korsan araç uyarısında bulunan Erdem Mert, “Veliler araçların s plakalı olup olmadığına dikkat etsinler. Diğer a,b,c plakalar ise korsan sınıfına girmektedir. Bizim için öncelikli esas velilerin evlatlarını sağlıklı bir şekilde okula getirip götürmektir. Korsan araçtaki sürücülerin ise kim olduğu ise belli değil” sözlerini önemle vurguladı.

3-5 velilin anlaşarak her gün değişen şekillerde öğrencileri okula götürmesi hakkında da konuşan Başkan Mert, “Öğrencilerin toplu bir şekilde başka yöntemlerle okula götürülmesi hem güvensiz hem de suçtur. Bizler güvenli şekilde öğrenci taşımacılığı yapıyoruz. Bu konuda gelen ihbarlar olursa emniyet yetkilileri ile durumu paylaşıyoruz. Gerekli cezalar bu şekilde kesiliyor” diye konuştu.