Avrupa Parlamentosu'nun Çevre, Kamu Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi (ENVI) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Kurumu (HERA), Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkilileri, M çiçeği virüsü ile ilgili güncel durumu ve hazırlıkları değerlendirdi. ECDC Direktörü Dr. Pamela Rendi-Wagner, Avrupa'daki mevcut salgın riskinin "düşük" olduğunu ve ilk vakaya 15 Ağustos'ta İsveç'te rastlandığını belirtti.

Ancak AB içinde "ithal vaka" sayısının artma ihtimali olduğuna dikkat çeken Rendi-Wagner, Avrupa ülkelerinin enfeksiyonları hızlı bir şekilde tespit etmeye hazırlanması gerektiğini vurguladı. Afrika'daki raporlama eksiklikleri nedeniyle M çiçeği salgınının gerçek boyutunun çok daha büyük olabileceğini ifade etti.

Rendi-Wagner, M çiçeği virüsünün yeni Covid-19 olmadığına ve iki virüsün farklı riskler taşıdığına dikkat çekerek, M çiçeği için mevcut aşıların bulunduğunu belirtti. Tüm nüfusu kapsayan aşılamanın gerekmeyebileceğini, ancak virüsün yaygın olduğu bölgelere seyahat eden ve yüksek risk altında olan kişiler için aşılamanın düşünülebileceğini söyledi.

M çiçeği virüsü, kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşıyor. Belirtiler, virüsü kaptıktan 5 ila 21 gün sonra ortaya çıkıyor ve yüksek ateş, baş ve sırt ağrısı, lenf bezlerinde şişlik gibi semptomlara neden olabiliyor.