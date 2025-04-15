Ege Üniversitesi ile Kahramanmaraş İstiklal, 16 Nisan'da Basketbol 2. Ligi'nde karşılaşıyor. Maç saati ve yayıncı bilgileri haberimizde.
Ege Üniversitesi ile Kahramanmaraş İstiklal, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü Basketbol 2. Ligi’nde karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele saat 16:00’da başlayacak ve TBF TV YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, İzmir'de Ege Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.
Maç yayın bilgileri
Ege Üniversitesi–Kahramanmaraş İstiklal maçı hangi kanalda?
Basketbol 2. Ligi’nde oynanacak olan Ege Üni.–Kahramanmaraş İstiklal karşılaşması, TBF TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, şifresiz ve herkesin erişimine açık olacak.
Maçı izlemek için platform bilgileri
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Kanal: TBF TV YouTube
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Yayın Türü: Şifresiz, internet üzerinden canlı yayın
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Platform: YouTube (mobil, masaüstü, tablet)
Maç detayları
Maç günü ve saati
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Tarih: 16 Nisan 2025 Çarşamba
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Başlama Saati: 16:00
Maç nerede oynanacak?
Ege Üniversitesi ile Kahramanmaraş İstiklal arasında oynanacak olan Basketbol 2. Ligi mücadelesi, İzmir'deki Ege Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşecek.
Canlı yayın linki
TBF TV YouTube Canlı Yayın Sayfası