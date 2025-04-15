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Ege Üniversitesi ile Kahramanmaraş İstiklal arasında oynanacak olan Basketbol 2. Ligi mücadelesi, İzmir 'deki Ege Üniversitesi Spor Salonu ’nda gerçekleşecek.

Basketbol 2. Ligi’nde oynanacak olan Ege Üni.–Kahramanmaraş İstiklal karşılaşması, TBF TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, şifresiz ve herkesin erişimine açık olacak.

Ege Üniversitesi ile Kahramanmaraş İstiklal, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü Basketbol 2. Ligi’nde karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele saat 16:00’da başlayacak ve TBF TV YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, İzmir'de Ege Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.

Ege Üniversitesi ile Kahramanmaraş İstiklal, 16 Nisan'da Basketbol 2. Ligi'nde karşılaşıyor. Maç saati ve yayıncı bilgileri haberimizde.

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