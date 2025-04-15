Ünlü rapçi Ekin Can Arslan, sosyal medyada babasına şiddet uyguladığı anları paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. ‘Sansar Salvo’ lakabıyla tanınan Arslan, ‘basit yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Şiddet anları sosyal medyada paylaşıldı
Rap müziğiyle tanınan Ekin Can Arslan, geçtiğimiz mart ayında uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanmış ancak serbest bırakılmıştı. Arslan’ın, babasına şiddet uyguladığı ve bu anları sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi.
Gözaltına alınan Arslan, hakimliğe sevk edildi
Görüntüler üzerine büyük tepki toplayan Arslan, sabah saatlerinde Ataşehir’de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Arslan, Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli, ‘basit yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.