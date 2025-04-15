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Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

Rap müziğiyle tanınan Ekin Can Arslan, geçtiğimiz mart ayında uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanmış ancak serbest bırakılmıştı. Arslan’ın, babasına şiddet uyguladığı ve bu anları sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi.

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