Ege Üniversitesi, 2024 Greenmetric sıralamasında büyük bir başarı elde ederek, dünya genelinde 1477 üniversite arasından 88'inci sıraya yükseldi. Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 4’üncü, Ege Bölgesi’nde ise 1’inciliğini koruyan üniversite, çevre dostu uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

Greenmetric sertifikası Rektör Prof. Dr. Budak’a takdim edildi

Ege Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) yöneticileri, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ı makamında ziyaret ederek, Greenmetric tarafından verilen sertifikayı takdim etti. Rektör Budak, üniversitenin çevre dostu çalışmaları ve sıfır atık politikalarındaki istikrarlı başarılarıyla dünya çapında örnek bir kurum olduğunu belirtti.

Ege Üniversitesi'nin çevreye olan katkıları

Prof. Dr. Budak, üniversitenin çevre bilincini bir kültür haline getirdiğini vurguladı. “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde pilot üniversite olarak seçilen Ege Üniversitesi, çevre ve atık yönetiminde örnek bir model oluşturdu. Ayrıca, kampüsün yeşil alan oranını son 7 yılda 5 katına çıkararak sürdürülebilir çevre uygulamalarını artırmaya devam ediyor.

Yeşil alanları genişletme hedefi sürüyor

Ege Üniversitesi, çevre dostu yönetim ve yeşil alanları artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kampüste, 110 bin metrekare olan yeşil alanı artırarak 5 katına çıkaran üniversite, peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.