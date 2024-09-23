Ege Üniversitesi, 69. Yılında Yeni Öğrencilerini Karşıladı

Bilim ve teknolojide 69 yılı geride bırakan Ege Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılına tüm lisans ve ön lisans kontenjanlarını doldurarak başladı. Toplamda 9 bin 35 yeni öğrenci, üniversitenin sunduğu akademik olanaklardan faydalanmak üzere ders başı yaptı.

Ege Üniversitesi’nde yüzde 100 doluluk oranı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre, Ege Üniversitesi’nin tüm lisans ve ön lisans kontenjanları yüzde 100 doldu. 4 bin 732 lisans ve 4 bin 303 ön lisans öğrencisi, Ege Üniversitesi’nin akademik başarısının bir parçası olmanın heyecanını yaşıyor.

Yeşil ve sürdürülebilir kampüs

Dört mevsim yeşil kalan ve Dünya Yeşil Üniversiteler Sıralaması’nda ilk 100’de yer alan Ege Üniversitesi, çevreci projeleri ve sürdürülebilirlik çalışmaları ile dikkat çekiyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak liderliğinde yürütülen “Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs” projesi ile üniversiteye geniş yeşil alanlar kazandırıldı. Spor tesisleri ve sosyal alanların artırılmasıyla öğrencilerin kampüste keyifli vakit geçirmesi sağlandı.

Rektör Prof. Dr. Budak, "Kampüsümüz sadece akademik başarıyla değil, aynı zamanda öğrencilerimizin rahat ve güvenli bir ortamda eğitim görmesi için titizlikle çalışıyoruz. 7/24 yaşayan kampüs konseptimiz ile öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere gerekli tüm hazırlıkları tamamladık" diye belirtti.

“Engelleri kaldıran üniversite”

Ege Üniversitesi, engelli öğrenciler için mekânsal, eğitimsel ve sosyal alanlarda gerçekleştirdiği düzenlemelerle “Engelsiz Üniversite” unvanını hak etti. Üniversite bünyesindeki birçok birim, YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde bayrak ve nişanlar kazandı. Prof. Dr. Budak, engelli öğrencilerin kampüs içinde rahatça hareket edebilmeleri için ring otobüsler, sesli kitaplar ve engelli dostu internet uygulamaları gibi hizmetlerin sunulduğunu vurguladı.

Barınma olanaklarıyla ev konforu

Ege Üniversitesi, geniş barınma imkanları ile öğrencilerine ev konforunda yaşam alanları sunuyor. Merkez kampüste Öğrenci Köyü ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Zübeyde Hanım Kız Yurdu’nun yanı sıra Bergama ve Tire’de yer alan yurtlar da tam kapasiteyle hizmet veriyor. Ayrıca, Çeşme’deki yurt inşaatının tamamlanmasıyla Turizm Fakültesi öğrencilerinin barınma sorunu çözüldü.

Rektör Prof. Dr. Budak, "Öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmeleri için barınma ihtiyaçlarına büyük özen gösteriyoruz" diyerek barınma olanaklarının önemini vurguladı.