Ege Üniversitesi, 70. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almaya hak kazanan program sayısında Türkiye birincisi oldu. Üniversite, toplam 70 programıyla bu önemli uluslararası kalite etiketini kullanmaya başladı. Bu başarı, Ege Üniversitesi'nin eğitim ve öğretim kalitesinin uluslararası standartları karşıladığını belgeledi.

Rektör budak başarıyı vurguladı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Senato toplantısında yaptığı konuşmada, üniversitenin tam akredite, milli yenilik ödüllü, spor dostu kampüs ve sağlık temalı öncü araştırma üniversitesi olduğunu belirtti. Budak, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosunun diplomalarda kullanılmasının mezunların niteliklerinin uluslararası düzeyde tanınmasına olanak sağladığını aktardı. Bu kapsamda, üniversitenin 70 programla TYÇ logosu kullanımında ülke lideri olmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Mesleki yeterlilik kurumu başkanı ilhan sunum yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ege Üniversitesi senatosuna konuk olarak “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ve Geleceğin Meslekleri” başlıklı sunum gerçekleştirdi. İlhan, toplantıda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin önemine ve geleceğin mesleklerine dair detaylı bilgiler verdi. Program soru-cevap bölümü ve değerlendirme ile tamamlandı.

Eğitimde kalite ve yenilik hedefleniyor

Rektör Budak, ülkenin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kalite odaklı yaklaşımlarını sürdüreceklerini, eğitimde yenilikçi ve topluma katkı sunan bireyler yetiştirmeye devam edeceklerini belirtti. Bu büyük başarıda emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür ederek, öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.