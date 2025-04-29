Ege Üniversitesi, 70. kuruluş yıl dönümünü “Sevgi Yılı” temasıyla kutlarken, Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörlüğü ile Mezunlarla İlişkiler Ofisi iş birliğinde düzenlenen “70. Yıl İlk Ders” etkinlikleriyle mezunlarını öğrencilerle bir araya getiriyor.

70. Yıla özel buluşmalar: Mezunlar ilk derste

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin 70. yılı vesilesiyle başlatılan etkinliklerde duygusal açıklamalarda bulundu. 1986 yılı Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü mezunu olduğunu belirten Budak, “Yıllar sonra mezunu olduğum üniversitenin rektörü olmak büyük bir onur. Ege Üniversitesi bilimi topluma ulaştırmaya devam ediyor,” dedi.

“Sevgi Yılı”nda 3 binden fazla etkinlik

Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru Kalyoncu ise mezun-öğrenci buluşmalarının kapsamını şöyle özetledi:

“Rektörümüzün desteğiyle son 5 yılda mezunlarımızla 3 binden fazla etkinlik gerçekleştirdik. 70. yıl bizim için çok anlamlı. Bu yıl, ‘İyi ki Egeliyiz’ demenin tam zamanı.”

Kalyoncu, “Ege ruhunun” yeni kuşaklara aktarılması adına her akademik birimde düzenlenen bu özel derslerin öğrenciler üzerinde güçlü etkiler bıraktığını vurguladı.

Mezunlara “şans bilekliği”

Etkinliklerde yer alan mezunlara, Mezunlarla İlişkiler Ofisi tarafından “mezun şans bilekliği” hediye edildi. Bu sembolik armağan, mezuniyetle kurulan gönül bağının bir nişanesi olarak değerlendirildi.