Ege Üniversitesi, uluslararası alandaki akademik başarılarına bir yenisini daha ekledi. ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 2024-2025 Dünya Alan Sıralaması'nda Ege Üniversitesi, 9 farklı alanda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı.

Biyoloji, cerrahi, gıda, kimya, tıp ve sağlık, tarım, mühendislik, teknoloji ve veterinerlik gibi temel bilimsel alanlarda sıralamaya giren Ege Üniversitesi, akademik performansı ile dikkat çekti. Bu başarı, üniversitenin hem bilimsel üretim kapasitesini hem de uluslararası düzeyde tanınırlığını gözler önüne serdi.

Rektör budak: “uluslararası alanda daha çok tanınıyoruz”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sıralama ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı, spor dostu ve araştırma üniversitesi kimliğimizle yükselişimizi sürdürüyoruz. URAP sıralamasında 9 farklı alanda yer alarak global eğitim modelimizin ve sürdürülebilir kalite anlayışımızın meyvelerini alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son dönemde yürütülen projeler ve uluslararası iş birliklerinin üniversitenin küresel bilinirliğini artırdığını vurgulayan Budak, bu başarının arkasında nitelikli akademik kadro ve yenilikçi araştırma ortamının bulunduğunu belirtti.

Dünya sıralamalarında Ege Üniversitesi’nin yeri

Ege Üniversitesi’nin alan bazlı URAP sıralamasındaki konumu şu şekilde belirlendi:

Biyoloji Bilimleri : Dünya 710’uncu, Türkiye 3’üncü

Veteriner Bilimleri : Dünya 476’ncı, Türkiye 3’üncü

Cerrahi : Dünya 383’üncü, Türkiye 5’inci

Kimya Bilimleri : Dünya 919’uncu, Türkiye 6’ncı

Gıda Mühendisliği : Dünya 453’üncü, Türkiye 6’ncı

Tıp ve Sağlık Bilimleri : Dünya 593’üncü, Türkiye 8’inci Endoskopik yöntemle bel fıtığından kurtuldu İçeriği Görüntüle

Tarım : Dünya 986’ncı, Türkiye 9’uncu

Mühendislik : Dünya 968’inci, Türkiye 11’inci

Teknoloji: Dünya 1092’nci, Türkiye 13’üncü

URAP verileri bilimsel performansa göre belirlendi

URAP’ın alan sıralamaları, üniversitelerin son 5 yıldaki bilimsel performanslarını baz alarak hazırlanıyor. Makale sayısı, toplam akademik yayın, atıf sayısı ve uluslararası iş birlikleri gibi kriterler sıralamada etkili oluyor.

Ege Üniversitesi, bu başarıyla birlikte Türkiye’nin öncü araştırma üniversitelerinden biri olarak “Türk Bilim Yüzyılı” vizyonuna katkı sağlamaya devam ediyor.