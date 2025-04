Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Şenay Şanlıer, Doç. Dr. Güliz Ak Demiroz ve araştırma ekibinin geliştirdiği “Ultrases Duyarlı Manyetik Hedefli Nano İlaç Taşıyıcı Sistem”, Avrupa patenti almaya hak kazandı.

TÜBİTAK 1003 Programı kapsamında desteklenen proje, akciğer kanserinin inhaler yolla ve hedefli tedavisini amaçlıyor. Geliştirilen nanotaşıyıcı sistemin, hem manyetik alan hem de ultrases duyarlılığı sayesinde kanserli dokulara daha etkin ulaşması hedefleniyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi geliştiren akademisyenleri makamında kabul ederek, “Kanser tedavisine yönelik bu yenilikçi yaklaşım üniversitemizin sağlık alanındaki öncü rolünü pekiştiriyor. Avrupa patenti ile taçlanan bu başarıdan dolayı öğretim üyelerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Projeyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Şenay Şanlıer, şu açıklamada bulundu:

“TÜBİTAK 1003 destekli çalışmamız kapsamında, akciğer kanserine yönelik iki farklı etken madde içeren, manyetik ve ultrases duyarlı nanotaşıyıcı bir sistem geliştirdik. Sistemimiz, yapılan in vitro, in vivo ve ex vivo deneylerle etkinliğini kanıtlamıştır. İnhaler uygulama ile hedef dokuya ulaşım kolaylaşmakta ve sistemik yan etkiler en aza indirilmektedir.”