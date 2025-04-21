Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İzmir Valiliği koordinasyonunda hazırlanan program kapsamında birçok öğrenci gösteri sunacak, kent genelinde coşku dolu törenler düzenlenecek.

Vali Elban’dan bayrak çağrısı

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, tüm vatandaşları ev ve iş yerlerini bayraklarla süslemeye davet etti. Vali Elban, “Milli bayram hassasiyetini en üst seviyelere taşıyan İzmirli hemşehrilerimizi, ellerimizde Türk bayrağıyla Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz” dedi.

Tören Programı: 23 Nisan 2025 Çarşamba

Çelenk Sunma Töreni – 09.30

Yer: Cumhuriyet Meydanı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengi

Saygı duruşu

İstiklal Marşı

Kutlama Töreni – 10.00

Yer: Cumhuriyet Meydanı

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’nin konuşması

Bakan Yusuf Tekin’in bayram mesajının okunması

Şiir dinletisi

Öğrenci gösterileri: “Parla”, “Haydi Türkiye” grup gösterileri “Efeler”, “Bir Anadolu Masalı” halk oyunları “Kırmızı Beyaz” flama gösterisi “Dalgalan Şanlı Bayrağım” gösterisi



Diğer etkinlikler

21 Nisan Pazartesi – Konak Atatürk Meydanı

11.00 – “Renklerin Dünyası” Resim Sergisi

11.30 – “Bir Ege Rüyası” Halk Oyunları Gösterisi

17.00 – Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bando Konseri İzmir Kitap Fuarı üçüncü gününde dolup taştı

22 Nisan Salı – Konak Atatürk Meydanı

11.00 – “Egemenlik Çok Sesli Orkestrası ve Koro Konseri”