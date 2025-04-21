Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İzmir Valiliği koordinasyonunda hazırlanan program kapsamında birçok öğrenci gösteri sunacak, kent genelinde coşku dolu törenler düzenlenecek.
Vali Elban’dan bayrak çağrısı
İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, tüm vatandaşları ev ve iş yerlerini bayraklarla süslemeye davet etti. Vali Elban, “Milli bayram hassasiyetini en üst seviyelere taşıyan İzmirli hemşehrilerimizi, ellerimizde Türk bayrağıyla Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz” dedi.
Tören Programı: 23 Nisan 2025 Çarşamba
Çelenk Sunma Töreni – 09.30
Yer: Cumhuriyet Meydanı
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengi
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Saygı duruşu
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İstiklal Marşı
Kutlama Töreni – 10.00
Yer: Cumhuriyet Meydanı
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İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’nin konuşması
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Bakan Yusuf Tekin’in bayram mesajının okunması
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Şiir dinletisi
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Öğrenci gösterileri:
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“Parla”, “Haydi Türkiye” grup gösterileri
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“Efeler”, “Bir Anadolu Masalı” halk oyunları
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“Kırmızı Beyaz” flama gösterisi
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“Dalgalan Şanlı Bayrağım” gösterisi
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Diğer etkinlikler
21 Nisan Pazartesi – Konak Atatürk Meydanı
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11.00 – “Renklerin Dünyası” Resim Sergisi
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11.30 – “Bir Ege Rüyası” Halk Oyunları Gösterisi
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17.00 – Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bando Konseri
22 Nisan Salı – Konak Atatürk Meydanı
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11.00 – “Egemenlik Çok Sesli Orkestrası ve Koro Konseri”