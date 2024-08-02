Ege Bölgesinin ilk, Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan Ege üniversitesi bünyesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinin kurulması ile birlikte fakülte sayısı 20’ye ulaştı.

Türkiye’nin ilk kurulan yükseköğretim kurumlarından olan Ege Üniversitesinin, eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme alanlarında niteliğini ve kapasitesini artırmaya devam ettiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ülkemizin tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklılıkta ödüllü, öncü bir araştırma üniversitesi olarak bilimsel altyapımızı çağın gerekleri doğrultusunda güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Bir yandan eğitim öğretim ve araştırma geliştirme altyapımızı küresel dönüşüm ve 21.yüzyılın dinamikleri doğrultusunda güncelliyor bir yandan da dijital dünyanın sunduğu algoritmaları yakından takip ediyoruz. Uluslararası arenada söz sahibi, referans gösterilen bir yükseköğretim kurumu olma vizyonumuz kapsamında yeni akademik birimleri bünyemize kazandırıyoruz. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Ege Üniversitesi bünyesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu. Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinin başta üniversitemiz ve öğrencilerimiz olmak üzere, şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tam akreditasyona sahip araştırma üniversitemize her daim verdikleri desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar hocamıza, şahsım ve üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Türkiye Yüzyılı ideali doğrultusunda bilim üretme seferberliğimizi sürdüreceğiz”

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ülkemizin bilim ve teknolojide öncü, tam akredite, öğrenci odaklı araştırma üniversitesi olarak; yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında ileri araştırmalara odaklanarak üniversitemizde yenilikçi, nitelikli akademik ve bilimsel çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan, Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu ve Türkiye Yüzyılı ülküsü ile 12. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türk bilim yüzyılı yapmak için durmadan duraksamadan çalışacağız. Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi lisans programı açacağız. Ayrıca, Otonom Sistemler Teknikerliği, Oyun Geliştirme ve Programlama ile Önyüz Yazılım Geliştirme ön lisans programlarımız da eğitim öğretime başlayacak” diye konuştu