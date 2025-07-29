Manisa’da düzenlenen Sualtı Ragbisi U21 Gençler ve Elit Türkiye Şampiyonası, Ege Üniversitesi Spor Kulübü’nün tarihi başarısına sahne oldu. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Açık Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen turnuvada, Ege Üniversitesi sporcuları dört kategoride de şampiyon oldu.

Ege Üniversitesi; Elit Erkek, U21 Erkek, Elit Kadın ve U21 Kadın takımlarıyla katıldığı şampiyonada yenilgisiz bir performans sergileyerek dörtte dört yaptı ve Türkiye şampiyonluklarını topladı.

Dört kategoride şampiyonluk geldi

Sualtı ragbisinde mücadele eden Ege Üniversitesi Spor Kulübü takımları, hem bireysel yetenekleri hem de takım oyunlarıyla dikkat çekti. Turnuva boyunca rakiplerine üstünlük kuran Egeli sporcular, oynadıkları tüm karşılaşmaları kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Elde edilen bu başarı, üniversitenin spor alanındaki disiplinli çalışmalarının ve altyapı desteğinin karşılığını aldığını bir kez daha ortaya koydu. Tüm kategorilerde kupa kaldıran Ege Üniversitesi, aynı turnuvada dört farklı kategoride şampiyonluk yaşayan ilk üniversite kulüplerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Rektör Budak: “Sporda da çıtayı yükseltiyoruz”

Elde edilen tarihi başarı sonrası Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Sualtı Ragbisi Şubesi sporcularını ve teknik ekibi tebrik etti. Prof. Dr. Budak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Manisa’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda, Ege Üniversitesi Spor Kulübü Sualtı Ragbisi takımlarımızın dört kategoride de yenilgisiz şekilde şampiyon olması bizlere büyük bir gurur yaşattı. Takımlarımızın disiplinli çalışmaları, takım ruhu ve azimleri sayesinde elde ettikleri bu başarı, üniversitemizin spordaki kalitesini bir kez daha ortaya koydu.”

Rektör Budak, Ege Üniversitesi’nin sadece akademik başarılarıyla değil, sportif alandaki gelişmeleri ve başarılarıyla da adından söz ettirmeye devam ettiğini vurguladı.

Ege Üniversitesi sporda da öncü rol oynuyor

Son yıllarda birçok branşta ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılar elde eden Ege Üniversitesi Spor Kulübü, hem sporcu gelişimi hem de organizasyon yetkinliği bakımından dikkat çekiyor. Sualtı ragbisi branşında elde edilen bu dört şampiyonluk, üniversitenin sportif vizyonunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ege Üniversitesi, üniversite-spor iş birliğini güçlendirerek hem bireysel hem de takım bazlı başarıların sürdürülebilir olması için çalışmalarına devam ediyor.