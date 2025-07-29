İzmir’in Gaziemir ilçesinde belediye tarafından düzenlenen aşure etkinliğinde 3 bin kişiye aşure dağıtıldı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ünal Işık, kazanların başına geçerek yurttaşlara aşure ikram etti.



Üç farklı noktada aşure ikramı

Gaziemir Belediyesi, Muharrem ayının manevi atmosferine uygun olarak ilçenin farklı noktalarında aşure etkinliği düzenledi. Sarnıç Cumhuriyet Meydanı, Aktepe Hizmet Binası önü ve Binbaşı Reşatbey Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde toplam 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

Etkinliğe katılan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, kazanların başına geçerek vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıttı. Başkan Işık, yurttaşlarla sohbet edip bereket sofrasına ortak oldu.

“Farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürmeliyiz”

Etkinlikte konuşan Başkan Ünal Işık, Muharrem ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir dönem olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu toprakların kadim geleneğini yaşatmak ve komşuluk bağlarımızı güçlendirmek için her yıl Muharrem ayında aşure etkinliği düzenliyoruz. Farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürmeli, soframızı hoşgörü ve sevgiyle büyütmeliyiz. Gaziemir'de bu anlayışla hizmet ediyor, komşuluk hukukunu güçlendiren bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biri olan bu aşure etkinliğimizde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığımız komşularımıza teşekkür ederim.”