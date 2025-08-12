

Ege Üniversitesi, yükseköğretimde uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda ERASMUS Plus KA171 2025 başvuru sonuçlarında önemli bir başarıya imza attı. Program kapsamında dört kıtadan 15 ülkede 28 yeni yükseköğretim kurumu ile iş birliği anlaşmaları yapıldı. Bu sayede üniversitenin program bütçesi geçen yıla kıyasla 2,5 kat artarak 108 bin 168 Euro’ya ulaştı.

Rektör Budak başarıyı değerlendirdi

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, uluslararasılaşma çalışmalarının iş birliğine dayalı araştırma projeleri, çift diploma programları ve yurt dışı üniversitelerle protokollerle sürdürüldüğünü belirtti. Budak, “Erasmus Plus programı ile ülkemize ve üniversitemize gelen öğrenci sayısını artırıyoruz. Bu programda en çok öğrenci gönderen ve alan üniversiteler arasında zirvede yer alıyoruz. Yeni iş birlikleri ve artan bütçemiz, uluslararasılaşma vizyonumuzun göstergesidir” dedi.

ERASMUS Plus KA171 Projesi’nin önemi

ERASMUS Plus KA171 Projesi, yükseköğretim öğrencileri ve personeline “ortak ülkelerde” öğrenme ve mesleki deneyim fırsatı sunuyor. Projenin amacı, Avrupa dışındaki yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasını desteklemek, rekabet edebilirliklerini artırmak ve ortak ülkelerin gelişimine katkı sağlamak olarak açıklanıyor. Ege Üniversitesi, bu kapsamda yüzde 4’lük başarı diliminde yer alarak Türkiye’de önemli bir konuma yükseldi.

Uluslararası öğrenci sayısı ve çeşitliliği artacak

Rektör Budak, üniversitenin uluslararası arenadaki tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini, öğrenci sayısı ve çeşitliliğinin yükseltilmesi için projelerin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Ulusal Ajansı başkanlarına, bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.